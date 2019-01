Der „Blindclimber“ Andy Holzer bei Unfall verletzt

Der 52-Jährige war angeseilt um 12 Uhr auf den Teleskop-Funkturm in seinem Garten in Tristach geklettert. Der „Blindclimber“ hat danach für eine Reparatur die Antenne auf 20 Meter ausgefahren. Vermutlich nach einem Defekt sackte das Teleskop plötzlich in sich zusammen. Beide Hände Holzers, der an den Metallmasten gesichert war, sind eingeklemmt worden.