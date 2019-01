Ultimatum an USA: Ein Teil der Diplomaten zieht ab

Die US-Botschaft in Caracas bleibe aber weiterhin geöffnet, hieß es aus dem US-Außenministerium. Die Vertretung empfahl US-Bürgern in Venezuela jedoch, eine Ausreise „dringend in Betracht zu ziehen“, solange es noch Linienflüge gebe. Wer sich zum Bleiben entscheide, solle ausreichende Vorräte anlegen. Notfallhilfe für US-Bürger sei nur noch eingeschränkt möglich. Das venezolanische diplomatische Personal wird die Vereinigten Staaten am Wochenende verlassen, wie Maduro am Donnerstag mitteilte.