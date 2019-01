Berlin erklärt Frauentag am 8. März zum Feiertag

In Österreich wird nach einem EuGH-Urteil heftig darüber diskutiert, ob der Karfreitag in Zukunft ein Feiertag für alle werden soll. Berlin hingegen hat bereits einen neuen eingeführt, nämlich den Internationalen Frauentag am 8. März. Als einziges deutsches Bundesland ist damit in Zukunft an diesem Tag in der Bundeshauptstadt arbeitsfrei.