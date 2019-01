Blutige Attacke nach Lokalverweis in den Bögen

Die Stichverletzung war nur sehr klein, der seelische Schmerz ist dafür aber umso größer! Der blutige Angriff hat beim 31-Jährigen seine Spuren hinterlassen – auch rund ein halbes Jahr danach ist der gut gebaute Tiroler regelrecht traumatisiert. „Ich habe damals nur an meine Kinder gedacht und an das, was passieren hätte können“, meinte das Opfer am Donnerstag am Innsbrucker Landesgericht mit zittriger und weinerlicher Stimme. „Seit dem Vorfall gehe ich aus Angst nicht mehr fort.“ Und tatsächlich: „Er hatte Glück, dass nicht die Halsvene oder die Halsschlagader getroffen wurde. Denn dann hätte er tot sein können“, sagte die Sachverständige vor dem Schöffensenat.