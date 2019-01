Statistik-Befragung sorgte für Unmut

„Ich möchte nicht, dass ich eine fremde Person für ein persönliches Interview zu mir in die Wohnung lassen muss“, wandte sich Brigitte M. an die Ombudsfrau. Vielmehr würde es die Wienerin vorziehen, die Befragung zur Gänze in schriftlicher Form zu absolvieren. Das teilte sie schriftlich und telefonisch der Statistik Austria mit. Dielehnte das Anliegen der Leserin jedoch postwendend ab. Weshalb sich Frau M. schließlich an unsere Redaktion wandte.