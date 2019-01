EU-Parlamentarier fordern zweites Referendum

Nach der jüngsten Erklärung von Theresa May zum Brexit will die EU-Kommission am Dienstag offiziell zu den Vorschlägen der britischen Premierministerin Stellung nehmen. In einer ersten Reaktion reagierte die EU aber bereits ablehnend auf den Vorstoß von May zu Nachverhandlungen. Seit vergangener Woche habe sich nichts geändert, erklärte ein Sprecher von EU-Ratschef Donald Tusk. Einige EU-Parlamentarier fordern nun ein zweites Referendum.