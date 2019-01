Seitenscheiben eingeschlagen

In der Nacht zum Montag schlugen bisher unbekannte Täter in Salzburg-Taxham die Seitenscheiben von elf Pkw ein und durchsuchten diese. Bei einem Pkw blieb es bei einer Sachbeschädigung. Ob aus den Fahrzeugen Gegenstände gestohlen wurden und in welcher Höhe ein finanzieller Schaden entstand, ist Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise zu den Tätern gibt es bislang keine.