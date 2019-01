3:1! Lazaro und Co. spielen „Club“ schwindlig!

Für die Hertha war es der zweite Saisonsieg gegen Nürnberg nach dem 1:0 zum Saisonstart in Berlin. Die Berliner sind nach 18 Runden mit 27 Punkten Siebenter, Nürnberg liegt mit elf Zählern nach wie vor punktgleich hinter Hannover am Tabellenende. Margreitter und Co. kassierten bereits die fünfte Niederlage in Folge und sind nun schon zwölf Partien sieglos. Den letzten Dreier gab es am 29. September 2018.