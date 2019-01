SPÖ kritisiert Kurz, ist aber gesprächsbereit

Der SP-Bundesgeschäftsführer kritisiert via Aussendung außerdem, dass es mit dem von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) behaupteten Sparen im System nicht weit her sei. Denn in der Regierung hätten sich ÖVP und FPÖ 60 Millionen Euro „Körberlgeld“ sowie zehn Millionen Euro teure Generalsekretäre gegönnt: „Das als Sparsamkeit zu verkaufen, hat mit Wahrheit und Ehrlichkeit gar nichts zu tun.“