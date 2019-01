So funktioniert das Gameplay von EAs „Anthem“

Am 22. Februar veröffentlicht Electronic Arts (EA) seinen „Destiny“- und „The Division“-Rivalen „Anthem“ für PC, PS4 und Xbox. Der Online-Shooter aus dem Hause Bioware führt die Spieler in eine weitläufige Alien-Welt, die sie mit hochgezüchteten Kampfanzügen laufend und sogar fliegend erforschen können. Wie man sich das in der Praxis vorstellen darf, hat EA jetzt im großen Gameplay-Trailer demonstriert.