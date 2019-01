Polizei schob 24 illegalen Spielhöllen Riegel vor

143 Automaten binnen zwei Jahren sichergestellt

Weil sich die Szene zunehmend in die Anonymität zurückzieht, wird es immer schwieriger, solche Kneipen zu enttarnen. „Im Vorjahr gab es 52 Kontrollen mit 34 Treffern. 2017 waren es bei 104 Aktionen 62“, so Greil. Alles in allem wurden binnen den zwei Jahren 143 Geräte sichergestellt (davon 37 im Jahr 2018) und 24 Lokale behördlich geschlossen.