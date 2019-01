Prinz Philip (97) von Anwalt aus Wrack gerettet

Das hätte bei Weitem schlimmer ausgehen können: Prinz Philip, der 97-jährige Gemahl der britischen Königin Elizabeth II., war am Donnerstag in einen Autounfall verwickelt. Der Duke war selbst am Steuer gesessen und offenbar von der Sonne geblendet worden, als er auf eine Straße einbog. Als er von einem andereren Wagen abgeschossen wurde, kam er ins Schleudern, sein Landrover blieb auf der Seite liegen. Ein zufällig vorbeikommender Anwalt zog den unverletzt gebliebenen, aber geschockten Royal aus dem Wrack. „Meine Beine!“, habe Philip gerufen.