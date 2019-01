Prinz Philip (97) nach Autounfall geschockt

Der Ehemann der Queen, Prinz Philip, ist am Donnerstag in einen heftigen Autounfall verwickelt gewesen. Der 97-Jährige saß am Steuer seines Landrovers in der Nähe des Landsitzes von Queen Elizabeth in Sandringham, als er mit einem anderen Fahrzeug kollidierte. Wie durch ein Wunder überstand der betagte Gatte der Monarchin den Unfall geschockt, aber unverletzt, obwohl sein Wagen auf der Seite zu liegen kam.