30 Nonnen in Bergkloster eingeschlossen

In Salzburg ist am Donnerstag ein Rettungsversuch für 30 Nonnen und einen Priester gestartet worden, die auf der Kinderalm in St. Veit im Pongau seit Tagen festsitzen. Das Kloster ist wegen der Schneemassen und umgestürzter Bäume seit Tagen von der Außenwelt abgeschnitten. Die Betroffenen haben aber „genug Lebensmittel und Heizmaterialvorräte“, erklärte Bürgermeister Manfred Brugger.