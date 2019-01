Ethik soll ab 2020/21 reguläres Schulfach werden

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) will den verpflichtende Ethikunterricht im Schuljahr 2020/21 starten lassen. Damit sollen jene Schüler erfasst werden, die - weil abgemeldet oder ohne religiöses Bekenntnis - am konfessionellen Religionsunterricht nicht teilnehmen. Beginnen will man mit Schülern ab der neunte Schulstufe, bestätigte das Ministerium am Montag. Ursprünglich war ein Start im Herbst 2019 geplant gewesen.