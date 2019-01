Nach Serie von Frauenmorden: So reagiert Kickl

„Die Vorfälle in den vergangenen Wochen haben auch gezeigt, dass die Verwendung von Tatmitteln wie Hieb- und Stichwaffen ein großes Problem darstellen. Daher sollen Tätergruppen, die diese Tatmittel besonders häufig verwenden, identifiziert werden, um auch hier präventiv entgegenzusteuern“, sieht der Innenminister hier besonderen Handlungsbedarf. Messer waren in den letzten Tagen vor allem in der Bundeshauptstadt in den Fokus des Interesses gerückt. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig preschte hier wie berichtet mit einer Forderung nach einer Waffenverbotszone für ganz Wien vor (siehe auch Video unten).