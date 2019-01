Messermord in Wien: Frau nach Streit erstochen

Amstetten, Krumbach, Wiener Neustadt und jetzt Wien

Es ist der bereits vierte Frauenmord in Österreich heuer. Drei davon haben sich in Niederösterreich ereignet. Am vergangenen Dienstag wurde eine 40-Jährige in Amstetten mutmaßlich von ihrem Ehemann mit 38 Messerstichen regelrecht hingerichtet, nur einen Tag später wurde eine 50 Jahre alte Frau in der Marktgemeinde Krumbach getötet - ebenfalls mit einem Messer. Die Verdächtigen sind in Haft.