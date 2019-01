Mädchenmord: Ex-Freund bereits zweimal verurteilt

Zwei Verurteilungen wegen Körperverletzung, dazu mehrere Strafanzeigen wegen anderer Straftaten: Trotz dieses mehrfachen Missbrauchs des Gastrechts durfte der Syrer Yazan A. (19) in Österreich bleiben - nun steht er unter dringendem Tatverdacht, seine Ex-Freundin (16) in Wiener Neustadt ermordet zu haben. „Uns waren die Hände gebunden: Erst nach Delikten wie Raub oder Mord darf das Bundesamt für Fremdenwesen die Täter abschieben lassen“, erklärte dazu ein Sprecher des Innenministeriums am Montag.