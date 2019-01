Mutter findet Leiche ihrer Tochter (16) in Park

In Begleitung ihres Freundes unterwegs

Bei der Toten handelt es sich „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ um eine 16-Jährige aus Wiener Neustadt, so Polizeisprecher Johann Baumschlager. Die Jugendliche war am Samstagabend ausgegangen und in mehreren Lokalen gewesen. Dabei war sie offenbar in Begleitung ihres ehemaligen Freundes, einem jungen Syrer, wie die „Krone“ in Erfahrung bringen konnte.