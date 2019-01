Toyota GR Supra: Endlich die offizielle Wahrheit!

Schluss mit Spekulationen und Tropferl-Infos! Der Toyota Supra hat seine Weltpremiere hinter sich, auf der Autoshow in Detroit, mit deutlichem zeitlichem Respektsabstand zu seinem offenen Zwillingsbruder BMW Z4. Schon auf den ersten im Internet geleakten Fotos war zu sehen: Der Toyota schaut böser aus als der BMW. Was man nicht sieht: In der Presseaussendung verleugnen die Japaner die Eltern des Supra.