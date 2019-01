Stauchaos legt Ostautobahn lahm

Ein kleiner Moment der Unachtsamkeit und zu wenig Sicherheitsabstand dürften die Ursachen für das Verkehrschaos gewesen sein. Montagmorgen waren beim Knoten Schwechat (NÖ) in Fahrtrichtung Wien gleich sieben Fahrzeuge in eine Massenkarambolage verwickelt. Binnen weniger Minuten baute sich ein riesiger Stau auf, der bis nach Fischamend zurückreichte. Eine Spur musste von den Einsatzkräften komplett gesperrt werden. Auch die Ausweichstrecken über die B 9 und die B 10 waren rasch überlastet. Tausende Pendler saßen in der Blechlawine fest.