Fünf Dealer ertappt: Der Jüngste war erst 13!

Abnehmer riefen just bei Amtshandlung an

Am Gürtel wurden der Jüngste unter ihnen - ein 13-jähriger Afghane - sowie ein 17-jähriger somalischer Staatsbürger vorläufig festgenommen, in der Porzellangasse ertappten die Beamten einen 21-Jährigen aus Libyen beim Verkauf von Cannabis. Auch für zwei Abnehmer setzte es Anzeigen - die deutschen Studenten hatten sich just im Zuge der Amtshandlung bei dem Verdächtigen via Telefon gemeldet, um Marihuana zu kaufen. Drogen gab es für sie nicht, dafür jeweils eine Anzeige.