Kurz erklärt Sager und kündigt Pensions-Zuckerl an

Was haben ein Feuerwehrmann, ein U-Bahn-Chauffeur und ein Student gemeinsam? Sie alle üben in einem seit Freitagabend kursierenden und bereits zehntausendfach angesehenen Video der Wiener SPÖ heftige Kritik am Kanzler. Zum Schluss des Filmchens halten die Protagonisten Taferl mit dem Kampagnen-Motto in die Kamera: „Wien steht auf“.