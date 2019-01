Auch Kern warnte schon vor „Biertrinkern um 6 Uhr“

Einen wahren Shitstorm hat der „Langschläfer“-Sager von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in Österreich ausgelöst. Vor allem Menschen aus Wien und die SPÖ bringen ihren Unmut in den sozialen Medien zum Ausdruck. Die Sozialdemokraten haben sogar ein Video mit Menschen aus den unterschiedlichsten Berufsgruppen veröffentlicht, die erklären, warum die Kanzler-Aussage überhaupt nicht der Realität entspricht (siehe oben). Die rote Empörung scheint aber ein wenig gespielt zu sein, denn bereits Ex-Kanzler Christian Kern und der amtierende Wiener Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky haben in Interviews in der Vergangenheit ähnliche Standpunkte vertreten.