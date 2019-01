Jetzt könnten Sie den Keutschacher See kaufen

„Ein eigener See im Herzen Österreichs“ - eine Verkaufsanzeige der Nobel-Immobilienvermittler Sotheby’s sorgt für Überraschungen. Angeboten wird nichts Geringeres als der sechstgrößte Kärntner See: Um 30 Millionen Euro steht der Keutschacher See inklusive Gebäude und Fischereirecht zum Verkauf.