Drogen-Pärchen schmuggelte zweimal im Monat

38-Jährige in Deutschland festgenommen

Der bosnische Lebensgefährte der 38-Jährigen wurde festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Im Zuge der Erhebungen stellte sich heraus, dass die 38-jährige Österreicherin bereits am 17. Dezember 2018 von Beamten der Kripo Traunstein in Deutschland festgenommen wurde. Sie befindet sich bis heute in Haft in Deutschland.