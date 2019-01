Tesla-Chef will Raketenteile mit Netz auffangen

Primäres Ziel des privatem US-Raumfahrtunternehmens SpaceX ist es, mithilfe von wiederverwertbaren Raketen die Kosten für Starts ins All zu senken. Seit geraumer Zeit testet die Firma von Tech-Milliardär und Tesla-Chef Elon Musk eine abenteuerlich anmutende Technik, mit der man auch die teuren Nutzlastverkleidungen recyclen will. Mit einem auf einem Spezialschiff montierten riesigen Netz will man die teuren Hüllen auffangen. Ein kürzlich absolvierter Test (siehe Video oben) klappte aber nicht ganz …