Schnee-Video als Hit auf Facebook

Der Kanzler konnte zum Abschluss seines Winterurlaubs in den Salzburger Bergen einen PR-Coup landen: Am Samstagabend war Sebastian Kurz in seinem Urlaubsort Großarl unterwegs, um sich bei den Einsatzkräften und freiwilligen Helfern zu bedanken. Eine kurze Video-Botschaft verbreitete sich wie ein Lauffeuer.