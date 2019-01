Autolenker rammt Frau (25) und begeht Fahrerflucht

Das Opfer war gerade in der Ortschaft Windorf mit ihrem Partner aus dem Pkw gestiegen, als auf der Landshaager-Straße ein Pkw in der Rechtskurve Richtung ihres Haus fuhr. Offenbar viel zu schnell. Denn der Kleinwagen - etwa in der Größe eines VW Polo - geriet ins Schleudern.