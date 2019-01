Norweger Iversen gewinnt Massenstart in Oberstdorf

Kläbo führt die Gesamtwertung vor der Skating-Verfolgung am Donnerstag 15,4 Sekunden vor Ustjugow an. Iversen ist 31,0 Sekunden zurück neuer Dritter. Die Österreicher Dominik Baldauf, am Vortag in Val Müstair Achter im Sprint, und Tobias Habenicht gingen in Oberstdorf nicht mehr an den Start.