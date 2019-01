Stürme sorgen für Pausen auf Pisten

Wer sich in den nächsten Tagen in die Berge wagen möchte, sollte vorher lieber den Liftbetrieb auf der Wunschpiste checken. Am Goldeck, auf dem Katschberg und auf der Turracher Höhe standen am Dienstag nämlich einige Lifte aufgrund des starken Sturmes zumindest zeitweise still. Auch an der Kornockbahn musste stundenlang Pause eingelegt werden.