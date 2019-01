Familienstreit endet mit blutiger Messerattacke

Ein blutiges Ende hat in der Neujahrsnacht ein Familienstreit in der steirischen Gemeinde Leitring im Bezirk Leibnitz genommen. Ein 25-jähriger Rumäne attackierte gegen 2.45 Uhr den gleichaltrigen Lebensgefährten seiner Schwester mit einem Messer und fügte ihm dabei schwere Verletzungen an einem Oberschenkel und einer Hand zu.