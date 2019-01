Auto blieb nach Überschlag auf Dach liegen

Eine 19-Jährige aus Salzburg fuhr mit ihrem Pkw am 30. Dezember gegen 16 Uhr auf der Mondsee Straße, B154, Richtung Mondsee. In der Ortschaft Laiter, Gemeinde Oberhofen am Irrsee, geriet die junge Frau in einer langgezogenen abfallenden Linkskurve auf der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn ins Schleudern.