Kraft hofft, dass ihm endlich der Knopf aufgeht!

Schiffner, Aschenwald & Fettner mit im Adler-Team!

ÖSV-Cheftrainer Andreas Felder komplettierte übrigens nach den zwei Kontinentalcup-Bewerben in Engelberg endgültig sein Aufgebot für die Vierschanzentournee. Der Tiroler nominierte am Freitag, einen Tag vor der Qualifikation in Oberstdorf, das Trio Markus Schiffner, Philipp Aschenwald und Manuel Fettner. Stefan Kraft, Michael Hayböck und Daniel Huber waren als Fixstarter festgestanden. „Diese drei haben sich ganz klar herauskristallisiert“, erklärte der Sportliche Leiter Mario Stecher in Oberstdorf nach einem Telefonat mit Felder. Schiffner belegte in der Schweiz die Plätze eins und drei, Aschenwald gewann den zweiten Bewerb und Fettner wurde am Freitag Siebenter. Bei der Tournee nicht dabei ist damit der bisherige Weltcup-Teilnehmer Clemens Aigner, der sich in Engelberg nicht im Vorderfeld platzierte.