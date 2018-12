Russland lädt WADA zu erneuter Inspektion ein

Russland will internationalen Doping-Kontrolleuren kurz vor Ablauf einer wichtigen Frist erneut Zutritt zu einem Analyselabor in Moskau gestatten. Das Labor sei für einen weiteren Besuch der Experten der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) bereit, sagte der russische Sportminister Pawel Kolobkow am Montag der Nachrichtenagentur Tass. „Wir können sie auch morgen empfangen.“