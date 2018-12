Familie Hirscher feiert denkwürdiges Weihnachten

Und im Kerzenschein wird der 29-Jährige auch das zu Ende gehende Jahr noch einmal Revue passieren lassen. Hat er sich zumindest in Madonna di Campiglio, nach seinem letzten Rennen vor Silvester, vorgenommen: „Das hätte sich 2018 auch auf alle Fälle verdient“, sagte er nach dem Einfädler im Nacht-Slalom. Was für ein grandioses Jahr! „Sensationell“, schnalzte der 29-Jährige da mit der Zunge. Im Februar wurde Marcel erstmals Olympiasieger und krönte damit seine ohnehin sagenhafte Karriere. Erst in der Kombi - und weil’s so schön war, gleich noch einmal im Riesentorlauf.