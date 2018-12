Eder Achter in der Verfolgung - Nächster Bö-Sieg

„Ein Top-Ten-Ergebnis ist bei diesen schwierigen Bedingungen ein Wahnsinnsresultat“, betonte Eder. „Ich hatte selten so ein schwieriges Rennen, am Schießstand war es grenzwertig. Ich habe immer versucht, den stärksten Wind abzuwarten und dann in kurzer Zeit viele Schüsse rauszubringen. Da bin ich mit zwei Fehlern noch gut davongekommen.“