„Viele drohten uns, dass sie die Kirche verlassen“

Ruhe geben wird er aber freilich nicht – und das nicht nur innerhalb der Kirche. Auch in der Freizeit, die derzeit zu kurz kommt, geht der Bergsteiger und Sänger von Ars Musica Althofen an die Grenzen. „Die Erfahrung beim Klettern hilft mir in diesen Tagen. Am Weg zum Gipfel muss man auch entschieden sein und darf sich nicht von äußeren Einflüssen beeindrucken lassen.“