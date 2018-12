Jetzt reden die Eltern des Straßburg-Attentäters

Nach dem Anschlag von Straßburg, bei dem am vergangenen Dienstag vier Menschen getötet und elf weitere verletzt worden waren, haben sich jetzt erstmals die Eltern des Attentäters Cherif Chekatt im französischen Fernsehen zur Tat ihres Sohnes geäußert. Er habe versucht, seinem Sohn wegen der „Gräueltaten“ des IS die Augen zu öffnen, so der Vater des 29-Jährigen. Die Zahl der Todesopfer des Anschlags ist indessen auf fünf gestiegen. Ein Pole ist fünf Tage nach dem blutigen Angriff seinen Verletzungen erlegen, wie die Pariser Staatsanwaltschaft bestätigte.