Polizisten retten Bewusstlosen aus Flammenhölle

Mann in Wasserlacke gelegt

Auf ihren Einsatz können die Polizisten auch wahrlich stolz sein, denn ohne ihr beherztes Eingreifen wäre der Mann gestorben. Als sie ihn aus den Flammen zogen, stand der Körper komplett in Flammen. Die Deputies hievten den Mann dennoch durch das Fenster ins Freie und platzierten ihn anschließend in einer Wasserlacke. Der Schwerverletzte wurde per Helikopter in ein Spital in Houston geflogen, wo er immer noch um sein Leben kämpft.