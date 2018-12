Steidl geht auf Distanz zum Kurs der Bundes-SPÖ

Seit Jahren wird in der Partei heftig über den Kurs in der Zuwanderung gestritten. Steidl kann so wie Doskozil zum pragmatischen oder rechten Flügel der SPÖ gezählt werden, der sich immer wieder wortgewaltig meldet. Dass Steidl mit dem starken Mann der SPÖ aus dem Burgenland an einem Strang zieht, ist kein Zufall.