SPÖ will neues Ticket schneller haben

Für die SPÖ ist klar: Um die Luftbelastung zu verringern, ist die Förderung des öffentlichen Verkehrs eine positive Maßnahme. Denn im Jahr 2017 wurden die Grenzwerte an drei Messstellen im Bundesland überschritten: Auf der A10 in Hallein, dem B159-Kreisverkehr in Hallein und am Rudolfsplatz in der Stadt Salzburg.

Als positives Beispiel sieht Steidl das Land Tirol. Dort gibt es für das gesamte Bundesland ein 490-Euro-Ticket. „Je schneller wir attraktive Rahmenbedingungen im öffentlichen Verkehr schaffen, desto schneller werden die Menschen auf den öffentlichen Verkehr umsteigen“, heißt es im Antrag, der am Mittwoch im Salzburger Landtag vorgebracht wird.