Eichstraßenbrücke: Lösung in Sicht

Die Diskussion über die neue Eichstraßenbrücke ist auch vor dem Hintergrund des näher rückenden Wahltermins am 10. März zu sehen. So macht etwa Baustadtrat Lukas Rößlhuber (NEOS) den scheidenen Verkehrsstadtrat Johann Padutsch (Bürgerliste) für die Verkehrsplanung verantwortlich. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte - in diesem Fall Bürgermeister Preuner.