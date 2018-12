Schwan in Not: Bergeaktion am Ritzensee

Wasserretter wagte sich über Eis zum Schwan

Die Feuerwehr rückte an und leuchtete den See aus, die Wasserretter bereiteten eine mögliche Bergung des Vogels vor. „Wir wollten schauen, was ihm fehlt. Ich habe mich gesichert langsam zu dem Schwan vorgetastet. Kurz bevor ich bei ihm ankam, fing er zu flattern an und schaffte es auch davon zu fliegen“, so Philipp Holzer, Kommandant der Wasserrettung. Ein Veterinär konnte anschließend schnell Entwarnung geben: Der Vogel hatte das Eismanöver unbeschadet überstanden. Die Wasserretter sahen sogar tags darauf noch einmal nach dem Schwan. „Da hat er mit den Enten gespielt und tauchte wie gewohnt“, lacht Holzer. Für die Saalfeldener Wasserretter war es der bisher dritte Einsatz seit der Gründung im September. „Wir sind zum Anpacken da, wenn es um Einsätze auf dem Wasser geht. Nicht nur am See, sondern auch im Fließwasser“, bekräftigt der Kommandant der 13 Helfer starken Mannschaft noch einmal.