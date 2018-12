Nach geilster Partie zu Tränen gerührt

Kurz nach Abpfiff, kurz nach dem 2:1-Coup und dem sechsten „Dreier“ im sechsten Gruppenspiel, hüllte sich Salzburg-Trainer Marco Rose im Celtic-Park in grün-weiße Kleidung. Eine Erklärung gab er am Ende der Pressekonferenz ab: „Ich möchte dem Klub hier, seinen Fans gratulieren. Was hier jeder Einzelne leistet, die Stimmung - das haut einen einfach um“, schwärmte der 42-jährige Deutsche. Und: „Dass die Fans auch für uns geklatscht und anerkannt haben, dass wir an diesem Abend das bessere Team gewesen sind, ist großartig.“ Roses „Erklärung“ klang auch irgendwie ein wenig wie eine Entschuldigung. Weil seine Salzburger Europacup-Helden im heiligen „Paradies“ der „Celts“ die Hausherren nach Strich und Faden vorgeführt hatten. Wie Glasgows Star- und Ex-Liverpool-Trainer Brendan Rodgers neidlos anerkannte: „Ohne Wenn und Aber: Salzburg war die klar bessere Mannschaft!“