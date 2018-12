Drogen und Raub: Haft für junge Kärntnerin

Nachdem das Urteil rechtskräftig geworden ist, will Verteidiger Philipp Tschernitz Therapie statt Strafe beantragen: „Sie hat schon öfter versucht, einen Platz zu bekommen. Die Therapie wäre besser als in Haft zu sitzen. Dort ist kein Entzug möglich.“ Während ihrer Zeit in U-Haft habe sie immer Zugang zu Cannabis und Kokain gehabt.