Herzgesundes Weihnachtsmenü

Zubereitung:

Zitronen auspressen und Saft mit Paprikapulver, Salz sowie Knoblauch mischen. Karpfenfilets mit Marinade bestreichen und zugedeckt im Kühlschrank ziehen lassen. Für das Wurzelgemüse Karotten, gelbe Rübe, Petersilwurzel und Sellerie schälen und in Streifen schneiden. In etwas Öl anrösten, die Gemüsesuppe zugeben und die Flüssigkeit fast zur Gänze einkochen lassen. Die Hitze reduzieren, den in Streifen geschnittenen Lauch beigeben und mit Salz, Pfeffer, geriebener Muskatnuss sowie gehackter Petersilie abschmecken. In einer beschichteten Pfanne Rapsöl erhitzen, Fischfilets mit der Hautseite in Mehl tauchen und mit der bemehlten Seite zuerst ins Öl legen. Filets nach ca. 3 Minuten wenden und die zweite Seite braten. Die Karpfenfilets aus der Pfanne nehmen, einmal durchschneiden, auf dem Wurzelgemüse anrichten. Dazu passt Erdäpfelsalat mit Leindotteröl.