„Sonderbehandlung“: Waldhäusl erneut im Schussfeld

Mikl-Leitner will sich „nicht an Begriffsdebatte beteiligen“

Landeshauptfrau Mikl-Leitner sagte Donnerstagmittag, sie wolle sich „nicht an einer Begriffsdebatte beteiligen“. Ihr sei wichtiger, dass das, was mit Waldhäusl vereinbart wurde, von ihm auch eingehalten wird. Im Vordergrund stünden für sie „ein ordentlich betreutes Sicherheitskonzept für St. Gabriel“ (das Ersatzquartier für Drasenhofen) sowie rasche Abschiebungen, so Mikl-Leitner, die ihrem Regierungskollegen in der Vorwoche eine „letzte Chance“ eingeräumt hatte.