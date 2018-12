Brexit: Rolls-Royce „flüchtet“ nach Deutschland

Rolls-Royce pumpt seit Jahren viel Geld in deutsche Tochter

Der britische Triebwerkshersteller pumpt schon seit vielen Jahren große Summen in sein wachstumsstarkes Werk im brandenburgischen Dahlewitz, berichtete der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) über die Aktivitäten der Briten in Deutschland. Demnach investiere Rolls-Royce in Dahlewitz zusätzlich 113 Millionen Euro in ein Zentrum für Künstliche Intelligenz, um die riesigen Datenmengen ihrer Triebwerke auszuwerten - gemeinsam mit IT-Spezialisten des Hasso-Plattner-Instituts an der der Universität Potsdam. Rolls-Royce vernetzt sich wegen der Zukunftsthemen überhaupt sehr eng mit der universitären Forschung, auch in Brandenburg. Es gehe dem Unternehmen um globale Wettbewerbsfähigkeit, betont Alastair McIntosh, Geschäftsführer von Rolls-Royce Deutschland.