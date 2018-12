Streit um Hasch-Brownies: Jetzt Klage von Aida

Wie Unternehmenssprecher Stefan Ratzenberger kürzlich gegenüber der „Krone“ erklärt hatte, habe es gerade am Anfang einen „regelrechten Hype“ um die Cannabis-Kuchen gegeben. Und auch danach sei der Verkauf weiter gut gelaufen. Doch mit dem Verbot ist mit dem Verkauf der Hanf-Brownies - CBD soll eine beruhigende, entkrampfende und entzündungshemmende Wirkung besitzen - zumindest vorerst Schluss. „Eben erhielten wir den neuen CBD-Erlass aus dem Gesundheitsministerium. Wir werden diesen zur rechtlichen Prüfung weiterleiten und stellen mit heute Mitternacht den Verkauf von CBD-Produkten ein“, so das Traditions-Café am Mittwoch via Instagram.